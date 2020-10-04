Ermeni güçleri Azerbaycan ve uluslarası organizasyonların tüm uyarılarına rağmen sivil yerleşimleri vurmaya devam ediyor. Bugünkü Ermeni saldırısında iki kız kardeş hayatını kaybederken, Azerbaycan Ermenistan'a sivil yerleşimleri vurmaktan vazgeçmesi konusundaki uyarılarını yineledi.

Dağlık Karabağ'daki Azerbaycan-Ermenistan savaşını anbean canlı blogla aktarıyoruz.

11:30 : Bakü şehrindeki reklam panolarında SİHA'larin bombaladığı araçların görüntüleri yayınlanıyor.

11: 00 : Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan'ın Terter, Beylegan ve Gence kentlerindeki yerleşim bölgelerine düzenlediği saldırılarda 22 kişinin öldüğünü, 74 kişinin yaralandığını duyurdu.

10:55 : Ermenistan Gence kentindeki yerleşim bölgelerine füzelerle saldırdı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nın rt'lediği bir videoda görüntüler paylaşıldı. Paylaşılan mesaja göre dört Ermeni füzesi kenti vurdu.

10:10 : Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan'ın tüm uyarılara rağmen sivil yerleşimleri vurmaya devam ettiğini duyurdu. Bakanlık gerekli önlemlerin alınacağını vurguladı.

10:00 : Azerbaycan Savunma Bakanlığı, dün cephede şiddetli çatışmaların devam ettiğini belirtirken, Terter yöresine bağlı Sugovushan ve Taliş yerleşimlerinin, Fizuli yöresine bağlı Aşağı Abdurrahmanly köyü ve Mehdili, Çakırlı, Aşağı Maralyan, Şeybey, ve Cebrayil bölgesinin Guyjag köylerinin işgalden kurtarıldığını açıkladı.

09:30 : Ermeni ordusu Beylegan kentini bombaladı. Bombardımanda iki kız kardeş hayatını kaybetti.

09:10 : Azerbaycan Savunma Bakanlığı, uluslararası organizasyonlar tarafından defalarca uyarılan Ermenistan'ın Ballija'ya yerleştirdiği askeri birliklerle sivilleri vurmaya devam ettiğini açıkladı.

09: 00 : Bakanlık işgalden kurtarılan Taliş kasabasının görüntülerini paylaştı.



