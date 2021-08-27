Dünya Ermenistan Başbakanı Paşinyan'dan flaş Türkiye açıklaması

Ermenistan Başbakanı Paşinyan'dan flaş Türkiye açıklaması

Dünya

Ermenistan Başbakanı Paşinyan'dan flaş Türkiye açıklaması

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Türk kamuoyundan bazı olumlu sinyaller aldıklarını belirterek 'Bu sinyalleri değerlendireceğiz, olumlu sinyallere olumlu sinyallerle cevap vereceğiz' dedi.

27 Ağustos 2021, Cuma 13:36 Son Güncelleme:
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Paşinyan, başkent Erivan’da gündemdeki konulara ilişkin hükümet toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Konuşmasında Türkiye ile Ermenistan arasındaki ilişkilere de değinen Paşinyan, “Türk kamuoyundan bazı net olumlu sinyaller alıyoruz. Bu sinyalleri değerlendireceğiz, olumlu sinyallere olumlu sinyallerle cevap vereceğiz.” diye konuştu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 25 Ağustos’ta yaptığı açıklamada, “Dağlık Karabağ'daki işgalin sona ermesiyle birlikte bölgemizde kalıcı barış adına yeni bir fırsat penceresi açıldığını, Ermenistan'ın bunu değerlendirmesi halinde bizim de gerekeni yapacağımızı ifade ettik." değerlendirmesinde bulunmuştu.

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