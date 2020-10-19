Dünya Ermenistan, ikinci ateşkesi de ihlal ederek sivilleri vurdu

Ermenistan, ikinci ateşkesi de ihlal ederek sivilleri vurdu

Dünya

Ermenistan, ikinci ateşkesi de ihlal ederek sivilleri vurdu

Azerbaycan, Ermenistan'ın ikinci ateşkesi de ihlal ettiğini duyurdu. Ermenistan'ın sivillere yönelik gerçekleştirdiği saldırıda bir sivil yaralandı, 25 ev ciddi hasar gördü.

19 Ekim 2020, Pazartesi 12:43 Son Güncelleme:
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Azerbaycan Başsavcılığının yazılı açıklamasında, Ermenistan'ın, Azerbaycan'ın Terter ve Ağcabedi kentlerine bağlı köylere yoğun topçu atışlarıyla saldırılar düzenlediği ifade edildi. 

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Açıklamada, Ermenistan silahlı güçlerince yapılan saldırıda, Terter'e bağlı Elesgerli köyünün sakini 58 yaşındaki bir kişinin yaralandığı kaydedildi.

Ermenistan'ın Ağcabedi kentine bağlı Yukarı Kıyameddinli ve Karahanlı köylerini de obüs ve ağır top atışlarıyla vurduğu, saldırıda 25 evde ciddi hasar meydana geldiği aktarıldı. 

Ermenistan'ın 27 Eylül'den bu yana en çok hedef aldığı ve cephe hattına yakın bir konumda bulunan Terter kent merkezi, ateşkesin ilk günü olan dün sakindi. İnsanlar güvenli bölgelerden evlerine gitti, değerli ve ihtiyaçları olan eşyalarını aldı ve kenti terk etti. 

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Ermenistan ordusunun 18 Ekim'de yürürlüğe giren geçici insani ateşkesi alenen ihlal ederek Azerbaycan sivil yerleşim birimleri ve mevzilerine ağır top atışı gerçekleştirdiğini belirtmişti. 

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