Ermenistan’da yapılan erken parlamento seçimini, Paşinyan’ın partisi resmi olmayan ilk sonuçlara göre oyların yüzde 53,92'sini alarak kazandı.

Hafta sonu sandığa giden Ermenistan'da bu sabah seçim sonuçları netleşti, Dağlık Karabağ savaşını 44 günde kaybeden Başbakan Nikol Paşinyan'ın Sivil Sözleşme Partisi yarışı kazandı.

Merkez Seçim Komisyonu, 2008 sandıktan çıkan sonuçlara göre Paşinyan'ın partisinin yüzde 53,92 oy aldığını açıkladı.

Rusya'nın desteklediği eski cumhurbaşkanı Robert Koçaryan'ın Ermenistan İttifakı ise yüzde 21'de kaldı. Üçüncü sırada Ulusal Güvenlik Teşkilatı eski başkanı Artur Vanetsyan liderliğindeki Onur Duyuyorum İttifakı yüzde 5,23 oy alabildi.

Ermenistan'da seçim barajı yüzde yedi. Müreffeh Ermenistan ittifakı, Cumhuriyetçi Parti ve Ermeni Ulusal Kongre Partisi de baraj altında kaldı. halihazırdaki sonuçlara göre iki parti parlamentoya girebiliyor.

Sonuçların belli olmasıyla taraftarlarının karşısına çıkan Nikol Paşinyan, Ermenistan'da son üç yılda ikinci devrimin yaşandığını söyleyip verdiği tüm sözleri tutacağını belirtti. Paşişanyan, "Bugün Ermenistan'da seçimlere hile karşıma dönemi tamamen kapandı, artık sadece şeffaf seçim olacak" dedi.



