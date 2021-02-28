Ermenistan Başbakan'ı Nikol Paşinyan, perşembe Facebook'tan bir video paylaşarak ordunun darbe girişiminde bulunduğu söyleyerek taraftarlarını sokağa çağırmıştı. Peki, ordu ne demişti? Ermenistan ordusu, Başbakan Nikol Paşinyan'ın istifa etmesi gerektiğini açıklamıştı. Ancak bu açıklamanın arkasında Nikol Paşinyan'ın Rus İskender füzelerini eleştirmesi vardı.

Bu gelişmelerin ardından Nikol Paşinyan, bir anda sokağa çıktı. Yanında eşi ve yandaşları, elinde de mikrofonla. Ancak o dikakalarda başkent Erivan sokaklarında hiç asker olmaması dikkatlerden kaçmadı. Sadece meclis binası önünde bulunan polis ekipleri vardı. Onlar da Paşinyan'ın açıklamasının ardından meclis binası önüne gelen muhalefet yanlılarıydı. Oradaki polis ise meclise girilmesi ihtimaline karşı önlem olarak oradaydı.

Akıllarda soru işareti bırakan bir diğer görüntü ise Erivan semalarından uçan savaş uçağıydı. Görüntüde muhalefet yanlılarının uçağın geçişini alkışladıkları görüldü. Tüm bu gelişmeler, Ermenistan Başbakan'ı Nikol Paşinyan'ın "darbe girişimi" açıklaması sonrası akıllarda soru işareti bırakan unsurlardı.







