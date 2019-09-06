Erol Evgin, “Ağustos ayında 49 kadının cinayete kurban gittiği açıklandı. Kadına seçme ve seçilme hakkını veren ilk ülkelerdeniz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, yıllar önce Türk kadınına duyduğu inanç ve güveni ortaya koyup, kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanımıştır.

'BİR GÜN DEĞİL HER GÜNÜN KADINLAR GÜNÜ OLMASI DİLEĞİYLE...'

Kadının sövülmediği, dövülmediği, öldürülmediği, çocukken evlendirilmediği, gecenin bir vakti özgürce yürüdüğü, sokaklarda taciz edilmediği, bir gün değil her günün Kadınlar Günü olduğu bir dünyayı görmek dileğiyle” ifadelerini kullandı.