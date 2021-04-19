Magazin Erol Mütercimler'e hapis cezası

Erol Mütercimler'e hapis cezası

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Erol Mütercimler'e hapis cezası

Bir televizyon programında imam hatiplilere yönelik sözleri dolayısıyla Erol Mütercimler hakkında dava açılmıştı. Mütercimler hakkında karar çıktı.

19 Nisan 2021, Pazartesi 11:40 Son Güncelleme:
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Katıldığı bir televizyon programında imam hatip mezunları hakkındaki sözleri nedeniyle yargılanan Erol Mütercimler hakkında savcı mütalaasını verdi. Mütalaada Mütercimler'in Halkın bir kesimini sosyal sınıf din, mezhep, cinsiyet ve bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama" suçundan 9 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapsi talep edildi.


10 AY HAPİS CEZASI

Katıldığı bir televizyon programında imam hatip mezunları hakkındaki sözleri nedeniyle yargılanan Erol Mütercimler, 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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