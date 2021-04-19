Erol Mütercimler'e hapis cezası
Bir televizyon programında imam hatiplilere yönelik sözleri dolayısıyla Erol Mütercimler hakkında dava açılmıştı. Mütercimler hakkında karar çıktı.
19 Nisan 2021, Pazartesi 11:40 Son Güncelleme:
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Katıldığı bir televizyon programında imam hatip mezunları hakkındaki sözleri nedeniyle yargılanan Erol Mütercimler hakkında savcı mütalaasını verdi. Mütalaada Mütercimler'in Halkın bir kesimini sosyal sınıf din, mezhep, cinsiyet ve bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama" suçundan 9 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapsi talep edildi.
10 AY HAPİS CEZASI
Katıldığı bir televizyon programında imam hatip mezunları hakkındaki sözleri nedeniyle yargılanan Erol Mütercimler, 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.