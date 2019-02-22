Erol Parlak konseri büyüledi

Ağrı’da Türk Halk Müziği Sanatçısı ve Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Parlak konser verdi

22 Şubat 2019, Cuma 06:46
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Erol Parlak konseri büyüledi

Kültür ve Kongre Merkezi salonunda düzenlenen konsere Vali Süleyman Elban, Türk Halk Müziği Sanatçısı ve Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Parlak, İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Cumhuriyet Başsavcısı Tunay Pulça, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, AK Parti Ağrı Belediye Başkan Adayı Savcı Sayan, AK Parti Ağrı İl Başkanı Abbas Aydın, vali yardımcıları, kamu kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. 

İlk olarak İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde kurulan 'Öğretmenler Korosu', yöresel türküleri seslendirdi. Daha sonra sahnede saz çalıp Neşet Ertaş’ın sevilen türkülerini seslendiren Türk Halk Müziği Sanatçısı ve Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Parlak, izleyenleri adeta büyüledi.

İHA

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