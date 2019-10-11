Ersay Üner'e çifte kutlama

Ersay Üner, “Nokta” albümünün İstanbul’daki ilk konserini geçen akşam Jolly Joker Vadistanbul’da verdi

11 Ekim 2019, Cuma 09:33
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Ersay Üner'e çifte kutlama

7 Ekim’de 41 yaşına giren Ersay Üner için gecede iki ayrı doğum günü kutlaması yapıldı.

Dilek tuttu

Sahne öncesi basın mensuplarının getirdiği pasta ile büyük şaşkınlık yaşayan Ersay Üner, konser sırasında da sahneye getirilen pastasının mumlarını üfleyerek dilek tuttu.

Ön sıradan izledi

Büşra Pekin sevgilisini en ön sıradan izledi.


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