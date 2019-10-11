Ersay Üner'e çifte kutlama
Ersay Üner, “Nokta” albümünün İstanbul’daki ilk konserini geçen akşam Jolly Joker Vadistanbul’da verdi
7 Ekim’de 41 yaşına giren Ersay Üner için gecede iki ayrı doğum günü kutlaması yapıldı.
Dilek tuttu
Sahne öncesi basın mensuplarının getirdiği pasta ile büyük şaşkınlık yaşayan Ersay Üner, konser sırasında da sahneye getirilen pastasının mumlarını üfleyerek dilek tuttu.
Ön sıradan izledi
Büşra Pekin sevgilisini en ön sıradan izledi.
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