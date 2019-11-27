Ertan Saban'dan ihanet iddialarına cevap
Yönetmen ve senarist Onur Ünlü, yeni başladığı stand-up gösterilerinin galasını önceki akşam Maslak Uniq’te yaptı. Galada Ertan Saban da vardı, oyuncu gazetecilerin ihanet iddialarıyla ilgili sorularına cevap verdi.
İstanbul gecelerinde bir kadınla görüntülenen ve eşi Ebru Özkan’ı aldattığı haberleriyle gündeme gelen Ertan Saban, konuyla ilgili sorular üzerine “O iş kapandı bitti Allah’a şükür. Bir yanlış anlaşılmaydı” dedi.
***Ertan Saban ve oyuncu Ebru Özkan geçen yıl nikah masasına oturmuştu. Çift ocak ayında da kızları Biricik’i kucağına almıştı.
Ertan Saban kimdir?
Ertan Saban, 4 Aralık 1977 tarihinde, Makedonya’da dünyaya geldi. Ertan Saban, uzun yıllar kardeşi Erman Saban ile birlikte Makedonya Türk Tiyatrosu'nda çeşitli oyunlarda sahneye çıktı. Daha sonra Türkiye’ye gelerek oyunculuğa başladı.
Ertan Saban, Sultan Makamı, Sağır Oda, Savcının Karısı, Elveda Rumeli, Sakarya Fırat adlı dizilerde ve Gölgesizler, Başka Semtin Çocukları adlı sinema filmlerinde rol aldı.
Ünlü oyuncu, 2008 yılında, “Başka Semtin Çocukları” filmiyle, 4. Kaunos Altın Aslan Film Festivalinde “En İyi Erkek Oyuncu Ödülünü” aldı.
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