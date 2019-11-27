Ertan Saban'dan ihanet iddialarına cevap Yönetmen ve senarist Onur Ünlü, yeni başladığı stand-up gösterilerinin galasını önceki akşam Maslak Uniq’te yaptı. Galada Ertan Saban da vardı, oyuncu gazetecilerin ihanet iddialarıyla ilgili sorularına cevap verdi.