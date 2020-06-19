Türkiye Erzincan'a da maske zorunluluğu geldi

Erzincan'a da maske zorunluluğu geldi

Türkiye

Erzincan'a da maske zorunluluğu geldi

Corona virüs tedbirleri kapsamında sokakta maske takmanın zorunlu olduğu illere bir yenisi daha eklendi. Erzincan'da, maske takmak zorunlu hale getirildi.

19 Haziran 2020, Cuma 16:20 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Erzincan Valisi Mehmet Makas başkanlığında dün toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu, 22 Haziran Pazartesi gününden itibaren kentte maskesiz sokağa çıkmayı yasakladı.

Alınan karar doğrultusunda, 18-19-20-21 Haziran tarihlerinde maske kullanım kurallarına uymayanlar ikaz edilecek. 22 Haziran Pazartesi gününden itibaren ise Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282’inci maddesine göre, maske takmayanlara 900 TL ceza verilecek.


İlgili Haberler
İstanbul'da maske takmayana kesilecek ceza belli oldu


Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
7 kere gidip-gelen Demirel
Oral Çalışlar
Hakan Çelik
Almanya’nın Türkiye takıntısı
Hakan Çelik
Büşra Özbelli
İnanç ve kuşku mevsimi: Karantina günleri
Büşra Özbelli
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Hacı adayları için kura açıklaması