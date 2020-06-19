Erzincan'a da maske zorunluluğu geldi
Corona virüs tedbirleri kapsamında sokakta maske takmanın zorunlu olduğu illere bir yenisi daha eklendi. Erzincan'da, maske takmak zorunlu hale getirildi.
19 Haziran 2020, Cuma 16:20 Son Güncelleme:
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Erzincan Valisi Mehmet Makas başkanlığında dün toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu, 22 Haziran Pazartesi gününden itibaren kentte maskesiz sokağa çıkmayı yasakladı.
Alınan karar doğrultusunda, 18-19-20-21 Haziran tarihlerinde maske kullanım kurallarına uymayanlar ikaz edilecek. 22 Haziran Pazartesi gününden itibaren ise Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282’inci maddesine göre, maske takmayanlara 900 TL ceza verilecek.
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