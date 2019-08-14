Erzincan’da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı

Kaza, saat 20.00 sıralarında Erzincan merkez Atatürk Mahallesi Kırklar Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, sürücüleri henüz belirlenemeyen 34 LB 9724 plakalı otomobil ile 24 EP 340 plakalı araç kafa kafaya çarpıştı.

Kazada iki otomobilde bulunan toplam 4 kişi yaralandı. Yaralılara ilk müdahale sağlık ekiplerince olay yerinde yapıldı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Vatandaşlarında yardımıyla hurdaya dönüşen araçlardan çıkarılan yaralılar ambulanslarla Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne taşınarak tedavi altına alındı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

Trafik polisleri kaza mahallinde incelemede bulundu.

ERZİNCAN (İHA)