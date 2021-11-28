Türkiye Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var

Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var

Türkiye

Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 24 kişi yaralandı.

28 Kasım 2021, Pazar 08:12 Son Güncelleme:
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Kaza, bugün saat 06. 00 sıralarında Erzincan - Sivas kara yolu Akarsu mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Ünal G'nin kullandığı 35 KLB 25 plakalı Bizim Iğdır firmasına ait yolcu otobüsü, Erzincan Sivas kara yolunun Refahiye ilçesindeki Akarsu köyü mevkiinde kontrolden çıktı. Yolun kenarına devrilen otobüsteki 1’i ağır toplam 24 kişi yaralandı.


Kaza nedeniyle bölgeye çok sayıda ambulans, jandarma, itfaiye, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekibi sevk edildi. Yaralılar, bölgeye ulaşan ekiplerce Refahiye Devlet Hastanesi ile Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. İzmir'den yola çıkan otobüsün Iğdır'a gitmekte olduğu öğrenildi.

Kaza mahallinde incelemede bulunan Refahiye Kaymakamı Eyüp Kaykaç, “Çok şükür can kaybı yok. 1’i ağır 24 yaralı. Sürücünün dikkatsizliğinden kaynaklanmış kaza. Çalışmalar devam ediyor” dedi. (İHA)

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