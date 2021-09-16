Türkiye Erzurum Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı alacak

Erzurum Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı alacak

Türkiye

Erzurum Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı alacak

Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörlüğü Öğretim Elemanı alacağını duyurdu.

16 Eylül 2021, Perşembe 17:20 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, "Üniversitemizin aşağıda yazılı birimlerine,10.07.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve 09 Kasım 2018 tarihli ve 30590 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in ilgili hükümlerine göre araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi alınacaktır" açıklaması yapıldı.

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