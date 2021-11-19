Erzurum'da deprem oldu. AFAD Erzurum'da 5.1 şiddetinde deprem meydana geldiğini duyurdu. AFAD, saat 15.40'ta merkez üssü Erzurum'un Köprüköy ilçesi olan 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Erzurum'daki deprem Ağrı, Diyarbakır ve Muş'tan da hissedildi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Erzurum Valisi Okay Memiş, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve uzmanlardan depremle ilgili son dakika açıklamaları geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 15.40'ta merkez üssü Erzurum'un Köprüköy ilçesi olan 5,1 büyüklüğünde Deprem kaydedildi. Depremin 6,94 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. Deprem Ağrı, Diyarbakır ve Muş'tan da hissedildi. Depremin büyüklüğünü Kandilli ise 5.2 olarak duyurdu.

BAKAN KOCA: DEPREME BAĞLI OLAYLARDA 4 KİŞİ YARALANDI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Erzurum’da meydana gelen 5.1’lik depreme ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Erzurum’da meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremde, 2 köyde küçük çaplı hasar oldu. Depreme bağlı olaylar sonucu 4 kişi yaralandı. 5 adet 112 ambulansı ve 3 UMKE timiyle toplam 27 sağlık personelimiz bölgede görev başında. Erzurum’a ülkemize geçmiş olsun, yanındayız Erzurum" dedi.

AFAD'DAN AÇIKLAMA

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD), Erzurum’un Köprüköy ilçesinde meydana gelen depremde şu ana kadar bir vatandaşın yaralandığı bildirildi.

VALİ'DEN İLK AÇIKLAMA

Vali Memiş, "Panik yapılmamasını önemle istirham ediyorum. Vatandaşlarımız güvende olduklarını kendileri değerlendirebilirler. Şu ana kadar vatandaşlarımızdan bize bir talep olmadı. Konuyu takip ediyoruz, şu an çok yeni durum. İlçenin kaymakamı, AFAD il müdürümüz hareket halinde. İhbar aldığımız bir kaç köy var. O köylere jandarmamız oluşmak üzere. Bazı köylerden yıkım olduğuna dair ihbar geliyor. Fakat can kaybına ilişkin bize gelen bir bilgi yok. Köprüköy, bizim küçük ölçekli ilçelerimizden. Köylerde olduğu için köylerde nüfusumuz çok az değildir. Ancak nüfusun çok önemi yok bir tek vatandaşımızın bile sağlığı bizim için çok önemli." ifadelerini kullandı..

Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, yaptığı açıklamada, "Bölge Afet Koordinasyon Merkezimiz etkilerini araştırıyor. Geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.

BAKAN KURUM'DAN AÇIKLAMA

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Merkez üssü Erzurum'un Köprüköy ilçesi olan 5,1 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İl Müdürlüğü ekiplerimizi gerekli incelemeleri başlatmaları için bölgeye sevk ettik. Erzurum'umuza ve ülkemize geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

ERZURUM BELEDİYE BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA: DUVARLARIN YIKILDIĞINI SÖYLEDİ

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, "5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kaymakam beyle görüştüm henüz bir haber yok. Buradaki evler tek katlı evler. Duvarların yıkıldığını söyledi. AFAD kurtarma ekiplerimizi yola çıkardık. İnşallah acılı bir haber almayız. Bölgede neler yapabiliriz onun hazırlığındayız. Gerekenleri yapacağımızı ifade ederim." şeklinde konuştu.

ERZURUM FAYLARIN YOĞUN OLDUĞU BİR BÖLGE

CNN Türk canlı yayına katılan İTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Okan Tüysüz, "Erzurum fayların yoğun olduğu bir bölge. Geçmişte çok deprem üretmiş ve gelecekte de olabilecek bir bölge. 5 büyüklüğündeki bir deprem ülkenin çoğu yeri için şaşırtıcı değildir. Türkiye bir deprem ülkesi. Gelecekte de bu tür depremleri çok sık yaşayacağız, yaşıyoruz da zaten" dedi.

ARTÇILAR BEKENİR Mİ?

"Artçılar beklenir mi?" sorusuna yanıt veren Tüysüz, "Olağan koşullarda beklenmez. Ülkemizdeki yapı koşullarının kötü olması nedeniyle bu tür depremlerde geçmişte hasarlar yaşadık. Kırıklar, çatlaklar binada varsa AFAD tarafından incelenip oturulacağına dair raporun verilmesi gerekir." ifadelerine yer verdi.

"ÇOK ŞİDDETLİ HİSSEDİLDİ"

DHA muhabiri Salih Tekin de depremin çok şiddetli hissedildiğini belirterek, 'Herkes şaşkınlıkla izledi. Bir hasar var mı inceleniyor. Valilik, AFAD ve Kaymakamlık şu ana kadar bir hasar bilgisi yapmadı' dedi.

SON İKİ HAFTADA 4. DEPREM

Son iki haftada Konya, Malatya ve Düzce'den de aynı büyüklükte deprem haberleri gelmişti.

45 EV AĞIR HASARLI

Erzurum AFAD Müdürlüğü, 5.1 büyüklüğündeki depremin ardından köylerde hasar tespit çalışması yaptı. Yapılan ilk çalışmada Alaca Mahallesi’nde 10, Duatepe Mahallesi’nde 11, Kındağut ve Kayabaşı mahallelerinde 2, Topçu Mahallesi´nde ise 20 olmak üzere toplam 45 evde ağır hasar oluştuğu tespit edildi. Evlerinde ağır hasar olan vatandaşlar, geceyi geçirmek üzere yakınlarının yanına gitti. Kızılay ve vatandaşlarca sıcak çorba dağıtıldı. Erzurum AFAD İl Müdürlüğü, evleri hasar gören vatandaşlara çadır dağıtmak için hazırlıklarını tamamladı. Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmet Daire Başkanlığı’na ait araçların getireceği çadırların arama- kurtarma ekiplerince kurulumunu yapılacağı öğrenildi.

136 PERSONEL DEPREM BÖLGESİNDE

Depremin hemen ardından başta AFAD olmak üzere çok sayıda kurum Köprüköy ilçesi ve köylerinde çalışma yapıldı. Arama- kurtarma, psikososyal, ulaşım- altyapı, enerji, beslenme ve hasar tespiti çalışma gruplarında yer alan 136 kişinin depremin hasara yol açtığı mahallelerde görev yaptığı bildirildi, 200 adet kumanya seti, bisküvi, kek, meyve suyu ve su dağıtımı yapıldı.

ATEŞ YAKARAK ISINMAYA ÇALIŞTILAR

Depremde 11 evin ağır hasar gördüğü Duatepe Mahallesinde vatandaşlar ve görevliler hava sıcaklığının sıfırın altında 7´ye düşmesi sebebiyle yaktıkları ateşlerle ısınmaya çalışırken, ahırların zarar görmesi için hayvanlar uygun alanlara alındı.

’EVDE OLSAYDIM DUVARIN ALTINDA KALIRDIM’

Duatepe Mahallesi’ndeki evinde tek başına yaşayan 80 yaşındaki Feride Karaca, deprem olduğu anda dışarda olduğunu söyledi. Hasarlı evinin önünde sarıldığı battaniyesi ile bekleyen Feride Karaca, "Deprem anında dışardaydım. Eğer evde olsaydım çöken duvarın altında kalarak hayatımı kaybedebilirdim" dedi.