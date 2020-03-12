İran sınırından Türkiye'ye gelen vatandaşların fazla olması nedeniyle Sağlık Bakanlığı tarafından 3 hafta önce Halk Sağlığı Müdürlüğü bünyesinde mikrobiyoloji laboratuvarı faaliyete geçirildi. Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli mikrobiyoloji uzmanı Dr. Hülya Aslan'ın görevlendirildiği ve 10 personelin 8'er saat vardiya ile 7/24 hizmet verdiği laboratuvara Erzurum'un yanı sıra Ağrı, Doğubayazıt, Iğdır, Artvin, Bayburt ve Malatya'dan 124 şüpheli numune gönderildi. Uzman Dr. Hülya Aslan ve laborantlar tarafından yapılan incelemelerde tüm numunelerde sonuç negatif çıktı.

Özel kıyafetlerle giriş yapılıyor

Çalışanların şifre ve özel kartla girebildiği ve koruyucu kıyafetlerle görev yaptığı laboratuvarda yaptıkları çalışma hakkında bilgi veren Dr. Hülya Aslan, kendilerine gönderilen örnekleri, biyogüvenlik kabini içinde açtıktan sonra işleme tabi tuttuklarını anlattı. Bir işlemin yaklaşık 4 saat sürdüğünü, incelemede Türkiye'de üretilen kitleri kullandıklarını ifade eden Aslan, "4 saatlik çalışmada tüm koronaları çalışıyoruz. Eğer pozitifse bu sefer 'Vuhan var mı?' diye doğrulamaya geçiyoruz. Pozitif çıkması halinde pozitif diye rapor ediliyor. Erzurum, Ağrı, Doğubayazıt, Iğdır, Artvin, Bayburt ve Malatya'dan gelen 124 örneği inceledik. Bu örneklerin hepsi negatif çıktı" dedi.

Aslan, koronavirüs şüphesi taşıyan kişilerin yapmaları gerekenleri de şöyle ifade etti: Olası vaka konumuna giren hastanın, 14 gün kendisini izole etmesi gerekiyor. Şüphe halinde kendinizi izole edip evden çıkmayın. Evde de gerekirse maske kullanın. Kendinize ait özel havlunuz olsun. Mümkünse tuvaletiniz, lavabolarınız kendinize özel olsun. Eğer boğaz ağrısı, ateş, öksürük gibi şikayetleriniz varsa sağlık kuruluşuna maskenizi takarak müracaat edin. Müracaat sonucunda uygun görülürse, numune alınıyor ve bize gönderiliyor. Ama 14 gün hastaların kendilerini izole etmesi, evden çıkmaması gerekiyor. Kendi sağlığı ve bizim sağlığımız için.

DHA

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