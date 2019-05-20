Erzurumspor Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Toto Süper Lig'in 33. haftasında nefes kesmesi beklenen bir mücadele oynanacak. 17'inci sırada bulunan Erzurumspor kendi evinde Fenerbahçe'yi konuk edecek. Erzurumspor'un kazanmaktan başka çaresi yok. Mavi-Beyazlı kazandığı takdirde 15. sıraya yükselecek. Öte yandan Fenerbahçe ise son iki haftayı galibiyetle bitirip morak ve prestij kazanmak peşinde...

ERZURUMSPOR FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Erzurumspor Fenerbahçe maçı bu akşam saat 20.00'de Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanacak. Mücadeleyi hekam Suat Arslanboğa yönetecek.Karşılaşma beIN SPORTS 1 kanalından canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Erzurumspor: Sehic, Tolga, Kanstrup, Lieo, Hakan Arslan, Taylan, İbrahim, Emrah, Kone, Eduok, Rashad Muhammed

Fenerbahçe: Harun, İsla, Serdar, Skrtel, Hasan Ali, Jailson, Tolgay, M.Ekici, Dirar, Valbuena, Soldado

İki önemli eksik

Mutlaka kazanılması gereken bir maça çıkan Erzurum’da iki önemli eksik bulunuyor. Savunmanın tecrübeli ismi Egemen Korkmaz ile Fransız yıldız Gabriel Obertan, bu kritik karşılaşmada sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek.

Son karar Tolgay&Ekici

Ersun Yanal’ın, Mehmet Topal’ın sakatlığı ve Eljif Elmas’ın cezası nedeniyle nasıl bir orta saha kurgusuyla sahaya çıkacağı merak ediliyordu. Jailson’ın yeri garanti görünürken, onunda önünde oynayacak ikili için Miha Zajc, Tolgay Arslan ve Mehmet Ekici arasında rekabet vardı. Son karar Tolgay&Ekici ikilisi oldu.

Oğuz Kağan’a ‘Hazır ol’ emri

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Erzurum maçında Eljif ve M.Topal'ın yokluğunda orta sahayı Jailson, M.Ekici ve Tolgay'dan kurmayı planlıyor. Ancak bu isimlerin dışında genç Oğuz Kağan'a hazır olması konusunda direktif verdi. Yanal; genç isme, "Skorun ve oyunun durumuna göre ikinci yarıda seni oynatabilirim" dedi.