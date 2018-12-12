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Erzurumspor'da, Fenerbahçe maçı hazırlıkları

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı

12 Aralık 2018, Çarşamba 14:58
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Erzurumspor'da, Fenerbahçe maçı hazırlıkları

Mavi-beyazlı futbolcular, Evkur Yeni Malatyaspor maçı sonrasındaki iki günlük iznin ardından kulüp tesislerinde ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Teknik direktör Mehmet Özdilek yönetiminde salonda ısınma ve kuvvet çalışması gerçekleştiren futbolcular, antrenmanın ikinci bölümüne sahada devam etti.

Taktik ağırlıklı gerçekleşen ve yaklaşık 2 saat süren antrenmanda sakatlığı bulunan Arsen Khubulov’un yardımcı antrenörler gözetiminde takımdan ayrı çalıştı.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenman ile sürdürecek.

AA

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