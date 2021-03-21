Siyaset Esad rejimi TIR parkını vurdu: Yaralılar var

Esad rejimi TIR parkını vurdu: Yaralılar var

Siyaset

Esad rejimi TIR parkını vurdu: Yaralılar var

Milli Savunma Bakanlığı, saldırıların derhal sonlandırılması için Rusya Federasyonu tarafına bildirimde bulunulduğunu, birliklerin ikaz edildiğini kaydetti.

21 Mart 2021, Pazar 21:11 Son Güncelleme:
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Esad rejiminin İdlib'de meskun mahal ile bir TIR parkına düzenlediği füzeli saldırıda 7 sivil yaralandı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, İdlib'de hastaneyi vuran rejimin, bu kez de füzelerle İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi kuzeyindeki Kah meskun mahallini ve Sarmada yakınındaki TIR parkını hedef aldığı belirtildi.

TIR parkında 7 sivilin yaralandığı, Kah'ta köylülere ait çok sayıda hayvanın telef olduğu kaydedilen paylaşımda, "Saldırıların derhal sonlandırılması için Rusya Federasyonu tarafına bildirimde bulunuldu. Birliklerimiz ikaz edildi. Gelişmeler takip edilmektedir." denildi.

AA

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