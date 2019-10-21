Kolombiyalı uyuşturucu karteli Medellin’in lideri Pablo Escobar, 1980’li yıllarda dünyada zehir pazarının yüzde 80’ini yönetiyordu.





Haftada 420 milyon dolar kazanan Escobar, aklayamadığı için paralarını toprağa gömüyor, kimi zaman da yakıyordu.





1993’te öldürülen baronun ağabeyi Roberto Escobar (72) teknoloji milyarderi Elon Musk’ın (48) ticaretini yaptığı alev silahlarını kardeşinin ‘para yakma alışkanlığından’ esinlenerek ürettiğini öne sürüyor.





Geçen yıl Musk’ın alev silahlarından haksız kazanç elde ettiğini savunuyor.





Roberto Escobar, “Geçen yıl masaya oturduğumuz mühendisleri bizim fikrimizi çaldı” dediği Musk’tan 100 milyon dolar ödeme veya sahibi olduğu elektronik otomobil şirketi Tesla’dan hisse istiyor.





Zamanında kartelin muhasebecisi olan Roberto Escobar, önceki gün serveti 20 milyar dolar olan Musk’a “Milyarder oldun diye havaya girme. Biz kardeşimle 20 milyar doları iki haftada kazanırdık. Sen daha bebekken biz dünyayı yönetiyorduk” dedi.





İstediği ödemeyi yapmazsa Musk’a bu ay dava açacağını söyledi.





Kızı üşümesin diye yaktı





1989’da Forbes dergisinin dünyanın en zengin 7’nci insanı seçtiği Pablo Escobar, kirli parasını bankaya yatıramıyordu.





Bazen paralarını satın aldığı yolcu uçaklarıyla ülkenin başka yerlerine transfer ediyordu.





Escobar hakkındaki en yaygın efsane ise, firardayken ailesiyle sığındığı bir dağ yamacında o dönem 8 yaşında olan kızı Manuela üşümesin diye 2 milyon doları yakması oldu.





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