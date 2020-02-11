Esed rejimine ait helikopterin vurulma anı kamerada
Suriye’de muhalifler İdlib’in Serakib bölgesinde Esad rejimine ait bir helikopteri vurdu. Helikopterin düşme anları ise birçok noktadan kaydedildi.
11 Şubat 2020, Salı 14:03 Son Güncelleme:
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İdlib'de rejime ait bir helikopter Serakib ilçe merkezinin batısında muhalifler tarafından düşürüldü. Reuters'a konuşan iki muhalif komutan, karadan havaya fırlatılan bir füzeyle helikopterin vurulduğunu söyledi.
Askeri muhalifler, Serakib ilçe merkezinin batısındaki Neyrab ile kuzeyindeki Afis köyü hattında rejime ait iki tankı imha ederken, bir tank ve bir adet 23 mm uçaksavar ele geçirdi.
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