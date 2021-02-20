Esengül Yıldız, yaşarken rahmini bağışlama kararı aldı

Esengül Yıldız, “Çocuksuz bir annenin evlat sahibi olmasına vesile olmak istedim. Eşimin de onayı ile rahim bağışçısı olmaya karar verdim. Sağlıklıyken bağış yapmak istiyorum. O insanın anne olma mutluluğunu görebilirim. Ben de yeniden anne olmuş gibi hissedeceğim. Öldükten sonra yapılacak nakille bu mutluluğu göremem. Daha çok insanı teşvik etmek için sağlıklıyken rahim bağışı yapmak istedim” dedi.

Esengül Yıldız’ın eşi Erdaş Yıldız ise, “Eşimin böyle bir bağış yapması çok sevindirici bir şey. Zaten birlikte karar aldık. Umarım ileride birçok kadın rahim bağışı yapar ve çocuk sahibi olmak isteyenlere umut doğar. Bu bağış sağlıklıyken yapılmalı, öldükten sonra bağış yapılsa ne olur. Derya Hanım’ın o sevinci ve mutluluğu çok güzeldi. İnşallah biz de birine faydalı oluruz” diye konuştu.

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DÜNYADA BİR İLK OLACAK

Esengül-Erdaş Yıldız çiftinin kızları Rukiyenur 7yaşında.Esengül Yıldız’ın dileği gerçekleşirse, dünyada yaşarken rahmi nakledilen ilk kadın olacak.

Derya Sert, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nde 2011’de rahim nakli oldu. 4 Haziran 2020’de bebeğini dünyaya getirdi. Mustafa-Derya Sert çifti, bebeklerine nakli gerçekleştiren Prof. Dr. Ömer Özkan’ın adını verdi.

DHA



