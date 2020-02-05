Türkiye Esenler'de evleri su bastı

Esenler'de evleri su bastı

Türkiye

Esenler'de evleri su bastı

İstanbul'da gün içerisinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle Esenler'de bazı evleri su bastı.

05 Şubat 2020, Çarşamba 17:43 Son Güncelleme:
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İstanbul'u etkisi altına alan gök gürültülü sağanak yağış nedeniyle Esenler'de bazı evleri su bastı.

İstanbul'da öğleden sonra gök gürültülü sağanak yağış etkili oldu. Aniden bastıran ve etkili olan yağış nedeniyle Esenler Turgutreis Mahallesi'nde bazı evleri su bastı. Evlerini su basanlar içerideki suyu tahliye etmeye çalıştı.

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