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Türkiye Esenler'de yolda göçük meydana geldi

Esenler'de yolda göçük meydana geldi

Türkiye

Esenler'de yolda göçük meydana geldi

Esenler'de gece saatlerinde çatlaklar ve kaymalar oluşan yolda ikinci bir çökme meydana geldi.

08 Mayıs 2020, Cuma 09:14 Son Güncelleme:
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Esenler'de gece saatlerinde gelen son dakika haberleri yürekleri ağza getirdi. İstanbul Esenler'de gece saatlerinde çatlaklar ve kaymalar oluşan yolda sahur saatinde ikinci bir çökme meydana geldi. İkinci çökme sırasında yol ve istinat duvarı tamamen göçtü. İlk belirlemelere göre, olayda ölen ya da yaralanan olmazken, çevredeki binalarda oturan vatandaşlar ise polis ekiplerince taliye edildi.

Öte yandan, yolun çökme anları da bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile saniye saniye görüntülendi. Çökme sırasında vatandaşların bağrışma ve panik anları yaşandı.

Olay sonrası, bölgeye destek amaçlı çok sayıda, polis, itfaiye ve AFAD ekibi ile belediye ekipleri sevk edildi. Bölgede incelemeler sürerken, çalışmaların gündüz saatlerinde yoğunlaştırılacağı belirtildi.


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