Esenyurt'ta bir kadın eski eşinin silahlı saldırısında yaralandı İstanbul Esenyurt'ta bir kadın hakkında uzaklaştırma kararı bulunan eski eşi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Göğsünden ve kalçasından yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı