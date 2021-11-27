Türkiye Esenyurt'ta plastik üretimi yapan fabrikada yangın

Esenyurt'ta plastik üretimi yapan fabrikada yangın

Türkiye

Esenyurt'ta plastik üretimi yapan fabrikada yangın

Esenyurt'ta plastik üretimi yapılan 4 katlı fabrikada yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürülürken, fabrikada hasar oluştu.

27 Kasım 2021, Cumartesi 09:41 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Esenyurt Osmangazi Mahallesi, 3127 Sokakta bulunan 4 katlı plastik fabrikasının bacasında saat 07.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Bacadan ikinci kata sıçrayan alevler kısa sürede büyüdü. Çevredekiler durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine çevre ilçelerden de çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.



İtfaiye ekipleri ikinci kattaki yangına müdahale etti. Yangın sırasında içeride bulunan işçiler zemin kattan tahliye edildi. Polis ekipleri sokağı güvenlik çemberine aldı. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede kontrol altına alıp, söndürdüğü yangında ölü ve yaralının olmadığı öğrenildi. Yangın nedeniyle fabrikada hasar oluştu.

Serdar ALTINTEPE / DHA

Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
İsrail ile karşılıklı büyükelçiler atanabilir
Hakan Çelik
Murat Gülderen
Hayalleri gerçek yapan uygulamalar
Murat Gülderen
Rauf Tamer
Bir bu eksikti
Rauf Tamer
Oral Çalışlar
Uygarlığın ölçüsü kaç metrekare?
Oral Çalışlar
Murat Çelik
O erkek çocuk...
Murat Çelik
Banu Şen
Şanlıurfa’nın nar bahçesi: Karaköprü
Banu Şen
Şirin Sever
Ben de utandım Boji!
Şirin Sever
Erkut Can
Eliz Amerika uçağına binsin
Erkut Can
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Kanlılarını camide öldürmüşlerdi... Katiller yakalandı!