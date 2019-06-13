Esenyurt'ta yer altından çıkan dumanlar korkuttu

İstanbul Esenyurt’ta yer altından çıkan dumanları gören vatandaşlar paniğe kapılarak itfaiye ekiplerine haber verdi. Yer altından çıkan yoğun dumanın, elektrik kablolarının yanmasından kaynaklandığı anlaşıldı.

13 Haziran 2019, Perşembe 09:47 Son Güncelleme:
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Esenyurt'ta yer altından çıkan dumanlar korkuttu

 Olay, Bağlarçeşme Mahallesi Nazım Hikmet Bulvarı’nda meydana geldi. Kaldırımdaki bir ağacın dibinden duman çıktığını gören vatandaşlar paniğe kapıldı.

ELEKTRİKLE BİRLİKTE DUMAN DA KESİLDİ

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri vatandaşları uzaklaştırarak şerit çekti. Vatandaşların kaldırımın kenarından gitmesi sağlanarak elektrik kurumu ekipleri beklendi. Olay yerine gelen ekipler dumanın elektrik kablolarının yanmasından kaynaklandığını belirledi. Ekiplerin elektriği kesmesi ile duman da kesildi. (İHA)


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