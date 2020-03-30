Eser Yenenler: 24 saat birlikte olmak kolay değil

Berfu Yenenler ilk röportajını eşi ile evde yaptı. Kısa sürede 15 bin kişi abone oldu. Eser Yenenler videoda eşine “Sen artık dijital dünyada yükselen bir yıldızsın. Ama biraz yavaş git. Sonra çok düşman kazanırsın. Kanal senin diye densizlik yapma ihtimalin yok. Çünkü montajcı dahil sana yardım eden herkes yakın arkadaşım” dedi.

Eser Yenenler şunları da şöyledi:

“Kuzey’e göz kulak olmak için kurduğumuz kamera sistemi benim aleyhime döndü. Berfu herhangi bir konuda atıştığımız zaman hemen görüntüleri ortaya çıkarıyor. Kanıt olarak kullanıyor. Karantina değil, ev hapsi.”

'Tartışmalarımız arttı'

Bu arada Berfu Yenenler devreye girip “Corona virüs nedeniyle Çin’de boşanma sayısı artmış” dedi. Eser Yenenler, “24 saat beraberiz. Bu hiç kolay değil. Tartışmalarımız arttı. Habersiz beni çekip sosyal medyada paylaşıyorsun” karşılığını verdi.

Berfu Yenenler biraz bozuldu ve finali “İğrenç bitirdik, b.k gibi oldu” sözleri ile yaptı.







