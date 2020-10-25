Eser Yenenler corona virüse yakalandı
Oyuncu Eser Yenenler corona virüse yakalandı. Yenenler'in İstanbul'daki evinde olduğu öğrenildi.
25 Ekim 2020, Pazar 09:01 Son Güncelleme:
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Oyuncu Eser Yenenler koronavirüse yakalandı. Test sonucu pozitif çıkan oyuncunun, sağlık durumunun iyi olduğu açıklanırken, Yenenler'in İstanbul'daki evinde olduğu öğrenildi.
Eser Yenenler'den açıklama
Konuyla ilgili Twitter hesabından açıklama yapan Eser Yenenler, şu ifadeleri kullandı:
"Çok dikkat etmeme rağmen Covid-19 testim pozitif çıktı ama çok şükür hafif semptomlarla geçiyorum. Kuzey ve Berfu negatif, İzmit’te ailesinin yanında. Ben kendimi izole edip gerekenleri yapıyorum. Daha ağır geçirenlere acil şifalar diliyorum. İyi dilekleriniz için teşekkür ederim."
'Çok şükür biz iyiyiz'
Eser Yenenler'in ardından bir açıklama da Berfu Yenenler'den geldi:
Maalesef haberler doğru 🥺 Eser'in Covid-19 testi pozitif çıktı. 🥺 Ama çok şükür sağlık durumu iyi ve kötüye giden bir süreç olmadı hatta iyileşmeye de başladı, sadece öğrendiğimizde hem ben hamile olduğum için hem de Kuzey'in sağlığı için ayrı yerlerde karantinaya girdik🥺 Çok şükür Kuzey'de de bende de hiçbir semptom yok ve çok iyiyiz♥️ Merak eden herkesin de içini rahatlatmış olalım hepinize çok teşekkür ederiz inşallah her şey daha da iyiye gidecek ve sadece biraz ayrı kalmış olacağız o kadar♥️
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