Magazin Eser Yenenler: Oğuzhan diyetimi sabote etti

Eser Yenenler: Oğuzhan diyetimi sabote etti

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Eser Yenenler: Oğuzhan diyetimi sabote etti

Zayıflamaya karar veren Eser Yenenler, diyet sürecini çektiği videolarla YouTube kanalında paylaşıyor.

19 Ağustos 2020, Çarşamba 10:16 Son Güncelleme:
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Oyuncu, diyetinin 6’ncı haftasında çektiği videoda 12 kilo verdiğini söyledi. Yakın arkadaşı Oğuzhan Koç’un ziyaretine gelirken getirdiği cheesecake’i de paylaşan Yenenler, “Benim kilo vermemi istemiyor” dedi.

Eser Yenenler, bir günlük beslenme programını da paylaştı:

“Kahvaltıda biber, domates, füme et, avokado, lor peyniri, bir dilim ekmek, zeytin yiyorum. Öğlen meyve ve iki hurma, akşam da avuç içi kadar et ve salata tüketiyorum.” 


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