Türkiye Eşi ulaşamayınca polise haber verdi! Feci halde bulundu

Eşi ulaşamayınca polise haber verdi! Feci halde bulundu

Türkiye

Eşi ulaşamayınca polise haber verdi! Feci halde bulundu

Konya'da, eşinin polisi arayıp haber alamadığını söylediği Hadi S. (36), otomobilinde tabancayla başından vurulmuş halde ölü bulundu. Araçta tabanca bulan polis, Hadi S.’nin intihar etmiş olabileceği üzerinde duruyor.

09 Haziran 2021, Çarşamba 20:58 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Olay, saat 13.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Saraçoğlu Mahallesi Tekineller Sokak'ta tenha bir bölgede meydana geldi. Cep telefonu satışı yapan Hadi S., sabah otomobiliyle işe gitmek için evden ayrıldı. Hadi S.’nin eşi Tuba S. saat 12.00 sıralarında polisi arayıp, kocasından haber alamadığını ve durumundan endişe ettiğini belirtti.

İntihar etmiş olabileceği üzerinde duruluyor

Polis Hadi S.’yi ararken, Saraçoğlu Mahallesi'nde otomobilde bir kişinin hareketsiz yattığı ihbarı geldi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekiplerin yaptığı kontrolde, Hadi S.’nin tabancayla başından vurulması sonucu öldüğünü tespit etti. Hadi S.’nin yanında, bir de tabanca bulundu.

Hadi S.’nin cansız bedeni otopsi için ambulansla Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturmayı yürüten polis, Hadi S.’nin intihar etmiş olabileceği üzerinde duruyor.  

Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA (DHA)

İlgili Haberler
Kan donduran olay! Altınları için öldürüp ormana gömdüPalu ailesi davasında yeni gelişme! Tuncer Ustael suçlamaları yine kabul etmedi


Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Kapı aralığında kritik görüşme…
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
Avantaj
Rauf Tamer
Hakan Çelik
Depremin faturası çok ağır olacak
Hakan Çelik
Murat Çelik
Marmara Denizi'ni kurtarmak
Murat Çelik
Banu Şen
Savunma sanayisinin kalbi yeni turizm cenneti Kırıkkale
Banu Şen
Şirin Sever
Anneyle travmalarınız hayatınızı yönetir!
Şirin Sever
Murat Gülderen
Efsaneler geri döndü
Murat Gülderen
Erkut Can
COVID-19 çok azaldı, artık kontrollerinizi yaptırın
Erkut Can
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Kan donduran olay! Altınları için öldürüp ormana gömdü