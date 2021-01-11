Türkiye 'Eşimi vurdum' diyerek arayan adam polisleri gülerek karşıladı

'Eşimi vurdum' diyerek arayan adam polisleri gülerek karşıladı

Türkiye

'Eşimi vurdum' diyerek arayan adam polisleri gülerek karşıladı

Adana'da 'eşimi vurdum' diyerek polisi arayan adam ekiplere yanlış adres verdi. Polis,verilen adresin bir arka sokağında evi buldu. Evin kapısını yaralı olmadığı tespit edilen kadın açtı. 'Eşimi vurdum' diyen şahıs ise üstü aranırken gülmeye başladı. Kadın ise 'Ben bundan 2 yıl önce boşandım biraz ileride oturuyor. Böyle zaman zaman geliyor. Çok korkuyorum' dedi.

11 Ocak 2021, Pazartesi 11:12 Son Güncelleme:
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Olay, Seyhan ilçesine bağlı Denizli Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, eşinden 2 yıl önce boşanan Ali Müjdeci 112'yi arayarak "tabancayla eşi vurdum" diyerek adresini verip telefonunu kapattı. Polis kısa sürede sağlık görevlileriyle birlikte verilen adrese geldi.

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Adresi veremedi 

Ancak polis şahsın verdiği sokağa girince 22 numaralı evi bulamadı. Bunun üzerine 112 çalışanları tekrar Müjdeci'yi arayıp adresi doğrulatmak istedi. Ancak Müjdeci bir türle adresi veremedi.

22 numaralı evi aradılar 

Bu arada, polisi gören vatandaşlar kısa süre önce 3 el silah sesi duyduklarını söyledi. Bunun üzerine polis şahsın söylediklerinin doğru olabileceğini düşünerek dört koldan adresi bulmak için çalışma başlattı. Bu arada, bir polis sokak numarasını yanlış verdiğini bir arka sokak olabileceğini söyledi. Bu tahmin üzerine polisler sokağa gidip 22 numaralı evi bulmak için çalışma başlattı. Polisler hızla sokağa girip evi bulmaya çalıştı.

Gülmeye başladı 

Polis 22 numaralı evi bularak hemen kapısını çaldı. Bu arada, birkaç polis ise zanlının kaçma ihtimaline karşılık evin damına çıktı. Bir süre sonra kapı açıldığında polisi arayan zanlı Müjdeci evde yakalandı. Polis eve girerek eski eşi Meryem Ergin'in vurulup vurulmadığını kontrol etti. Duvara yaslanan zanlının üst araması yaptı. Zanlının bu arada güldüğü görüldü.

"Zaman zaman geliyor, çok korkuyorum" 

Meryem Ergin ise polis herhangi bir zarar olmadığını, ancak çok korktuğunu eski eşinin kendisini sürekli rahatsız ettiğini söyledi. Ergin, bakkaldan eve geldiğinde eski eşinin koridorda oturduğunu gördüğünü bu nedenle korkup diğer kapıdan içeri girdiğini bir süre sonrada polislerin geldiğini belirterek, "Ben bundan 2 yıl önce boşandım biraz ileride oturuyor. Böyle zaman zaman geliyor. Çok korkuyorum" dedi.Polis zanlıyı gözaltına alarak polis merkezine götürdü.

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