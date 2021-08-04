Türkiye Eşine ve ailesine şiddetten gözaltına alınmıştı! Şoke eden gerçek...

Eşine ve ailesine şiddetten gözaltına alınmıştı! Şoke eden gerçek...

Türkiye

Eşine ve ailesine şiddetten gözaltına alınmıştı! Şoke eden gerçek...

Samsun'da 3 çocuk annesi eşine şiddet uyguladığı gerekçesiyle gözaltına alınan Irak uyruklu F.M.A.A.S.'nın (29), terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu ortaya çıktı. Şüpheli, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sorguya alındı.

04 Ağustos 2021, Çarşamba 13:00 Son Güncelleme:
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İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddet Bürosu ekipleri, Yenidoğan Mahallesi'nden aile içi şiddet ihbarı aldı. İhbar üzerine adrese giden ekipler, F.M.A.A.S.'yı gözaltına aldı. İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen şüphelinin, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından DEAŞ üyesi olduğu gerekçesiyle arandığı ortaya çıktı. Ayrıca, şüphelinin ailesinden ve eşinden uzaklaştırma kararı bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Mustafa İNAN/DHA

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