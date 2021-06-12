Olay, 14 Ocak’ta, Mamak ilçesi Bahçelerüstü Mahallesi 29'uncu Sokak'ta meydana geldi. Mevlüde Akgün ile gece gürültü yapıp kendisini uyutmadığını iddia ettiği eşi Ahmet Akgün arasında tartışla çıktı. Mevlüde Akgün, tartışma sırasında eşi Ahmet Akgün'ün elinden bıçağı alıp, onu 38 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Mevlüde Akgün, daha sonra kızını telefonla arayarak eşini öldürdüğünü söyledi. Akgün’ün kızı da polise haber verdi. Gelen polis tarafından gözaltına alınan Mevlüde Akgün, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma tamamlanarak, Mevlüde Akgün hakkında 'Eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame düzenledi. İddianamede ifadesine yer verilen 5 çocuk annesi Mevlüde Akgün, 60 yıllık evli olduklarını belirterek, eşinin sürekli tartışma çıkardığını, hakaret ve küfürler ettiğini, yıllarca kendisine ve engelli kızına şiddet uyguladığını, sürekli geceleri kalkıp kendisini ve kızını uyutmamak ve rahatsız etmek için sesler çıkardığını ileri sürdü.

"BENİ TEHDİT ETTİ"

Mevlüde Akgün, olay günü de eşinin gece saatlerinde kendisini uyutmamak için elinde bıçakla odasına geldiğini iddia ederek, "Eşim yanıma gelerek bana bağırdı, küfür ve hakaretler etti. Elindeki bıçakla beni tehdit etti. Daha sonra yan odaya geçti. O geçtikten sonra sinirlenerek yanına gittim. Odaya girdiğimde eşim oturduğu yerden kalkarak bıçağı bana doğru savurdu. Ben de elindeki bıçağı alarak, kendimi savunmak için vurdum. Kaç kere vurduğumu hatırlamıyorum. Eşim ayağa kalkarak kapının oraya gitti. Kapının arkasına doğru düştü ve ben de elimdeki bıçağı kanepenin üstüne bıraktım" dedi.

Adli Tıp Kurumu raporuna da yer verilen iddianamede Ahmet Akgün'ün 38 adet bıçak darbesi sonucu öldüğünün belirlendiği belirtilerek, şüphelinin 'eşe karşı kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi. İddianame, Ankara 33'üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edilirken, Mevlüde Akgün önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

Haluk KARAASLAN -DHA