Eşini bul (Oyun)

MALZEMELER

Kâğıt tabak, makas, ponpon veya renkli kalemler / Yaş: 3-7

NASIL OYNANIR?

Kâğıt tabakların içine bir tarafına sayıları yazın. Tabakların diğer tarafına yazdığınız sayı kadar büyük noktalar çizin veya ponpon yapıştırın. Daha sonra bu tabakları sayılar bir tarafa, noktalar diğer tarafa gelecek şekilde kesin. Keserken farklı şekiller yapabilir veya şekilli makas kullanabilirsiniz. Şimdi çocuğunuz sayılarla noktaları eşleştirmeye çalışsın. NOT: Noktaları yapmak için renkli kartonlar veya düğmeler de kullanabilirsiniz. Bu çalışmayı büyük- küçük harfler veya isim-şekil eşleştirmeleri şeklinde de yapabilirsiniz.