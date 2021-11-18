Türkiye Eşini çocuklarının önünde öldüren adam tutuklandı!

Eşini çocuklarının önünde öldüren adam tutuklandı!

Türkiye

Eşini çocuklarının önünde öldüren adam tutuklandı!

Gaziantep'te tartıştığı 31 yaşındaki eşi Esra Maş'ı çocuklarının da bulunduğu otomobilde gözleri önünde öldüren 35 yaşındaki Hasan Maş, tutuklandı.

18 Kasım 2021, Perşembe 14:03 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde meydana gelen olayda çocuklarıyla birlikte yakınlarını ziyarete giden Hasan ve Esra Maş çifti arasında tartışma çıktı. Boşanmak istediğini söyleyen Esra Maş, tartışma sırasında eşi tarafından çocuklarının gözü önünde tabancayla vurularak öldürüldü.


Olayın ardından kaçan Hasan Maş polis tarafından kısa sürede yakalandı. 5 çocuk annesi Esra Maş'ın cenazesi ise dün toprağa verildi.

Hasan Maş’ın emniyetteki ifadesinde, "Sürekli benden ayrılmak istediğini söylüyor ve bu nedenle tartışıyorduk. Ailesini ziyarete giderken yine tartışmaya başladık. Otomobilde çocuklarımız da vardı. Tartıştığımız sırada Esra, bana bıçak çekti. Ben de kendimi koruma refleksiyle yanımdaki tabancayı ateşledim. Esra'yı öldürme gibi bir niyetim yoktu, her şey bir anda oldu. Çok pişmanım" dediği belirtildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hasan Maş, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece 'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.

Ahmet ATMACA/DHA

Yazarlarımızdan
Murat Gülderen
Türkiye 'oyun' kurucu
Murat Gülderen
Hakan Çelik
‘Türkiye stratejik ortağımız’
Hakan Çelik
Rauf Tamer
Bay Aday
Rauf Tamer
Şirin Sever
İzlemedim ama hayranım!
Şirin Sever
Oral Çalışlar
Ahmet Kaya hüznü…
Oral Çalışlar
Murat Çelik
Zeynep Kamil'de can pazarı
Murat Çelik
Banu Şen
8 bin yıllık miras: Nilüfer
Banu Şen
Erkut Can
Zincirin bir halkası yoktu
Erkut Can
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER MEB'den müfredat açıklaması! Milli Eğitim Bakanı duyurdu: Tüm alanlarda güncelliyoruz