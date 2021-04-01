Türkiye Eşini, ölürse başkası ile beraber olmasından korktuğu için öldürmüş

Eşini, ölürse başkası ile beraber olmasından korktuğu için öldürmüş

Türkiye

Eşini, ölürse başkası ile beraber olmasından korktuğu için öldürmüş

İzmir Çiğli'de eşi Ceyda Önal'ı boğarak öldüren Serkan Önal, yakınlarına yakınlarına, ölümcül bir hastalığa yakalanmaktan, ölmesi halinde de eşinin başka biriyle beraber olmasından korktuğunu söylediği ortaya çıktı.

01 Nisan 2021, Perşembe 15:20 Son Güncelleme:
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Olay, 30 Mart Salı günü, İzmir Çiğil Balatçık Mahallesi 8790/5 Sokak üzerinde bulunan bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, kızları Ceyda Önal'dan (32) haber alamayan ailesi, saat 20.00 sıralarında adrese geldi. Kapıyı açan olmayınca da çilingir çağırdı. Çilingir yardımıyla içeri giren aile, kızlarını yatak odasında hareketsiz yatarken, eşi şemsiye tamircisi Serkan Önal'ı (41) ise elinde bıçakla kanepede otururken buldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri, Ceyda Önal'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.  


Gözaltına alınan Serkan Önal, polise, saat 17.20 sıralarında eşiyle tartıştıklarını, bu sırada 2 çocuğunun annesini elleriyle boğarak öldürdüğünü söyledi. Ancak yazılı ifade vermeyi reddetti.

Eşinin cansız bedeninin başında yaklaşık 3 saat beklediği saptanan Önal'ın son zamanlarda yakınlarına kendisini iyi hissetmediğini, ölümcül bir hastalığa yakalanmaktan ve ölmesi halinde eşinin başka biriyle beraber olmasından korktuğunu söylediği öğrenildi. Öte yandan Ceyda Önal'ın cenazesi dün Menemen ilçe mezarlığında toprağa verildi.

DHA

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