Türkiye Eşini taciz ettiği iddiaları bulunan komşuları tarafından öldürüldü

Eşini taciz ettiği iddiaları bulunan komşuları tarafından öldürüldü

Türkiye

Eşini taciz ettiği iddiaları bulunan komşuları tarafından öldürüldü

Esenyurt'ta Gökhan Karabulut isimli kişi hamile eşini taciz ettikleri iddiası bulunan komşuları tarafından öldürüldü. Şüphelilerden ikisi tutuklandı.

10 Haziran 2021, Perşembe 12:39 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Olay, geçen Salı günü saat 00.30 sıralarında Esenyurt Akşemsettin Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Gökhan Karabulut'un hamile eşi, apartmandaki kardeşleriyle yaşayan komşusu Erkan Kuzu tarafından tacize uğradı. Hamile kadın durumu akşam eve gelen eşi Gökhan Karabulut'a anlattı. Komşusunun kapısına dayanan Karabulut ile Kuzu kardeşler arasında tartışma başladı. Tartışma anında elinde tabanca bulunan Ahmet Kuzu, Karabulut'a ateş etti. Tabancadan çıkan mermilerin hedefi olan Karabulut ağır şekilde yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Karabulut hayatını kaybetti.


2 KİŞİ TUTUKLANDI

Olay sonrası kardeşler Ahmet Kuzu, Erkan Kuzu, Cihan Kuzu ve Sercan kuzu polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 kardeş, adliyeye sevk edildi. 4 kardeşten Karabulut'a ateş ettiği iddia edilen Ahmet Kuzu ve Erkan Kuzu tutuklanırken, diğer 2 kardeş adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. 

Erol DEĞİRMENCİ / İSTANBUL , (DHA) 

Yazarlarımızdan
Şirin Sever
Şahika Ercümen’den ‘Suya Saygı’ dalışı
Şirin Sever
Rauf Tamer
Tuhaf bir şey
Rauf Tamer
Banu Şen
Hoşça kal...
Banu Şen
Hakan Çelik
Ambargolar TSK’yı derinden etkiliyor
Hakan Çelik
Oral Çalışlar
Kapı aralığında kritik görüşme…
Oral Çalışlar
Murat Çelik
Marmara Denizi'ni kurtarmak
Murat Çelik
Murat Gülderen
Efsaneler geri döndü
Murat Gülderen
Erkut Can
COVID-19 çok azaldı, artık kontrollerinizi yaptırın
Erkut Can
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Son dakika: Deniz salyası (müsilaj) sorunuyla ilgili YÖK Başkanı Yekta Saraç'tan açıklama