Eşinin yüzünü falçatayla kesen adam hala öldürmekle tehdit ediyor

Ukrayna uyruklu Hanna Butym (28), 2.5 yıldır evli olduğu ve boşanma davası açarak hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı Mesut Öztürkmen (45) tarafından 15 Ocak günü İstanbul Florya’da bulunan Aqua Florya AVM’de falçatalı saldırıya uğradı. Olay yerine gelen polis ekipleri elinde falçata olan Öztürkmen’i gözaltına aldı. Yüzünden yaralanan kadın ise hastaneye kaldırıldı.

Hürriyet'ten Burcu Purtul Uçar'ın haberine göre Butym, yüzünün fotoğraflarını çekerek sosyal medya hesabında paylaştı ve altına “Boşanmak istediğim, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan adam tarafından falçata ile saldırıya uğradım. Yüzüm felçli kalacak. Ve beni hâlâ öldürmekle tehdit ediyor. Allahım lütfen beni koru” yazdı. Gözaltındaki Öztürkmen, ‘öldürmeye teşebbüs’ suçundan tutuklandı.

AVM’de pusu kurmuş

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianamede vahşete giden süreç şöyle anlatıldı: Butym, Öztürkmen ve onun önceki evliliğinden olan 3 çocuğuyla birlikte yaşıyordu. Butym bu durumdan rahatsızdı ve bu sebeple taraflar arasında zaman zaman tartışmalar yaşanıyordu. Bu geçimsizlik üzerine Hanna Butym olay tarihinden 5 ay önce evi terk ederek yakınlarının yanına gitti.

Öztürkmen bu süreçte eşinden haber alamadı. Butym artık birlikte yaşayamayacağı düşüncesiyle eşine boşanma davası açtı. Sonrasında ise kendisine zarar vereceğini tahmin ederek eşi hakkında 3 ay süreyle uzaklaştırma kararı aldırdı. Boşanma davası ve uzaklaştırma kararını öğrenen Öztürkmen öfkelenerek eşine ulaşmak için araştırmalar yapmaya başladı. Telefon ve sosyal medya gibi iletişim kanallarından eşine ulaşamayan Öztürkmen çocuğunun sosyal medya hesabından eşinin kız kardeşini takibe aldı. Eşinin kız kardeşinin sosyal medya hesabında İstanbul’daki Aqua Florya alışveriş merkezinde çekilmiş fotoğraflarını görünce olay tarihinden bir gün önce AVM’ye gidip beklemeye başladı. İlk gün eşini göremeyen Öztürkmen ikinci gün olan 15 Ocak’ta da AVM’ye giderek beklemeye başladı. Öztürkmen eşi Hanna’yı kız kardeşi ve iki arkadaşıyla gördü. Öztürkmen, falçatayı çıkarıp eşinin göremeyeceği şekilde arkadan saldırarak kulağı ile burun arasındaki kısmı kesti.

20 yıl hapsi isteniyor

İddianamede amacının Hanna Butym’i öldürmek olduğu anlaşılan şüphelinin ikinci darbesiyle Butym’in kulağı ile ağzı arasında kalan alanı kestiği, çevredekilerin şüpheliyi engellemeye çalıştığı sırada Öztürkmen’in falçatayı rastgele sallayarak eylemini tamamlamaya çalıştığı anlatıldı. Ayrıca şüphelinin uzun süreli takip, müştekiye ısrarlı ulaşma isteği, suçtan günler önce temin ettiği suç aleti ve olay sırasındaki davranışları göz önüne alınarak eylemin tasarlayarak gerçekleştirildiği de ifade edildi. Öztürkmen’in ‘eşi tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.







