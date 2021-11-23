Eski Bakan Hasan Fehmi Güneş hayatını kaybetti

CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Önceki dönemlerde Partimizin Milletvekili ve İçişleri Bakanlarımızdan Hasan Fehmi Güneş'i kaybettik. Ailesine, CHP ailemize ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.