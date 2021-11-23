Eski Bakan Hasan Fehmi Güneş hayatını kaybetti
Eski İçişleri Bakanı Hasan Fehmi Güneş yaşamını yitirdi. CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, sosyal medya hesabından duyurdu
23 Kasım 2021, Salı 14:42 Son Güncelleme:
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CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Önceki dönemlerde Partimizin Milletvekili ve İçişleri Bakanlarımızdan Hasan Fehmi Güneş'i kaybettik. Ailesine, CHP ailemize ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.
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