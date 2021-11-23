Siyaset Eski Bakan Hasan Fehmi Güneş hayatını kaybetti

Eski Bakan Hasan Fehmi Güneş hayatını kaybetti

Siyaset

Eski Bakan Hasan Fehmi Güneş hayatını kaybetti

Eski İçişleri Bakanı Hasan Fehmi Güneş yaşamını yitirdi. CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, sosyal medya hesabından duyurdu

23 Kasım 2021, Salı 14:42 Son Güncelleme:
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CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Önceki dönemlerde Partimizin Milletvekili ve İçişleri Bakanlarımızdan Hasan Fehmi Güneş'i kaybettik. Ailesine, CHP ailemize ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

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