Siyaset Eski belediye başkanı tarlasında öldürüldü

Eski belediye başkanı tarlasında öldürüldü

Siyaset

Eski belediye başkanı tarlasında öldürüldü

Niğde Elmalı Belediyesi eski başkanı Mahmut Durak, tarlasında 83 yaşındaki Ali T. tarafından öldürüldü.

15 Ekim 2020, Perşembe 13:06 Son Güncelleme:
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Elmalı köyünde, Hüyük mevkisindeki bir tarlada yerde yatan birini gören vatandaşlar, durumu jandarmaya ve sağlık ekiplerine bildirdi. Tarlaya gelen sağlık ekipleri, yerde yatan kişinin sırtından tüfekle vurularak öldürüldüğünü belirledi. Jandarma, ölen kişinin, tarlanın da sahibi olan Elmalı Belediyesi eski başkanı Mahmut Durak olduğunu tespit etti. Durak'ın cansız bedeni otopsi için morga kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Jandarma ekipleri, yaptıkları çalışma sonucunda, cinayeti Ali T.'nin işlediğini belirledi. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Ali T. gözaltına alındı. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Ali T., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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