Eski dönemlerde yapılan en garip diyetler

1820'ler - Su ve sirke yöntemi

Su ve sirke yöntemi günümüzde mide hastalıkları tedavisinde ve kilo verme yöntemi olarak hala kullanılıyor. 1820 yılında İngiliz şair Lord Byron kilo vermek için yemekten önce bir bardak su içerisine 3 yemek kaşığı sirke koyup içmeyi tavsiye etmişti.

1850'ler - Şeker ve nişasta

Şeker ve nişastanın kilo yaptığı 19. yüzyıldan beri bilinen bir gerçek… William Banting, Dr. William Harvey’e kilo vermek için tavsiyesinin ne olduğunu sorduğunda, aldığı yanıt bu olmuş. Banting, Harvey’in tavsiyesini uyguladıktan sonra 22 kilo verince, tarihin ilk diyet kitabını yazmaya karar vermiş.

1930'lar greyfurt diyeti

Greyfurtun yağları aktif bir şekilde yaktığı iddiaları ile birlikte, insanlara, her öğünde bir greyfurt yemeleri gerektiği söylendi; ancak sonunda diyete daha fazla türde meyve eklenmesi gerektiği anlaşıldı.

1954 – Tenya diyeti

1950'lerin ortalarında, opera sanatçısı Maria Callas, bağırsak kurdu diyeti ile 30 kilo verdiğini açıkladı.

Maria Callas parazitlerle dolu bir hap yutarak kurtların içindeki yağları yediğini düşünmüş olmalı ki bu düşünce oldukça yanlış ve zararlı. Oluşan parazitler, 30 cm uzunluğuna ulaştıklarında vücudun diğer bölgelerinde de tüketime başlayıp beslenme yetersizliğinden ölüme sebebiyet verebiliyordu.

Çiğneme diyeti

Horace Fletcher 20'nci yüzyılda çiğneme diyetiyle ünlü oldu. Bu diyete göre bir besini sulanana dek 32-80 kez iyice çiğnemek sonra da artığı tükürmek gerekiyor. Bilimsel olarak bir kanıtı olmasa da John D. Rockefeller, Franz Kafka ve Theodore Roosevelt gibi ünlü kişiler tarafından işe yaradığına dair yorumlar yapıldı.



