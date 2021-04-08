Magazin Eski 'Dünya Güzeli' Caroline Jurie gözaltına alındı

Eski 'Dünya Güzeli' Caroline Jurie gözaltına alındı

Magazin

Eski 'Dünya Güzeli' Caroline Jurie gözaltına alındı

Sri Lanka'da düzenlenen güzellik yarışmasında birinci olan Pushpika De Silva'nın boşanmış olduğunu iddia ederek başından tacını alan 2019 güzeli Caroline Jurie, gözaltına alındı.

08 Nisan 2021, Perşembe 20:16 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Sri Lanka’da düzenlenen güzellik yarışmasında birincilik ödülünü kazanan yarışmacının tacını, eşinden boşandığı gerekçesiyle sahnede geri alan eski "Dünya Güzeli" gözaltına alındı. BBC’de yer alan habere göre, evli kadınların yarıştığı "Mrs. Sri Lanka" yarışmasında yaşanan olayda polis, kazananlara sahnede ödüllerini takdim etmekle görevli eski dünya güzeli Caroline Jurie’nin, tacını elinden aldığı Pushpika De Silva adlı yarışmacının kulisteki arbedede başından yaralanmasına sebep olduğunu iddia etti. Başkent Kolombo’da hakim karşısına çıkarılan Jurie, kefaletle serbest bırakıldı.

Silva’ya tacını iade etmişti

4 Nisan gecesi düzenlenen yarışmada, Silva’nın güzellik kraliçesi seçildiğinin anons edilmesinin ardından sahneye çıkan Jurie, "Mrs. Sri Lanka" unvanını kazanıp taca sahip olan Silva’nın boşanmış olduğunu iddia ederek tacı geri almış ve ikinci olan güzele vermişti. Yarışma organizatörleri, Silva’nın eşinden ayrı yaşadığını ancak boşanmadığını açıklayarak yaşananlardan ötürü özür dilemiş ve Silva’ya tacını iade etmişti. Olayın ardından kuliste yaşanan arbedede kafa travması geçirdiği iddia edilen Silva, "maruz kaldığı mantıksız ve aşağılayıcı muamele nedeniyle" Jurie’den şikayetçi olmuştu.

AA

Yazarlarımızdan
Filiz Özkol
8 Nisan 2021 günün burç yorumları
Filiz Özkol
Şirin Sever
NFT çılgınlığı sarmış dört bir yanımı...
Şirin Sever
Mehmet Coşkundeniz
Yas süreci bittiğinde
Mehmet Coşkundeniz
Uğur Alkapar
Mekanlar taşınıyor
Uğur Alkapar
Öner Döşer
5 Nisan haftasına astrolojik bakış: Bağışıklığınızı güçlendirin!
Öner Döşer
Hande Kazanova
5 Nisan haftası burçlar
Hande Kazanova
Suna Akyıldız
Olaylı gecenin perde arkası
Suna Akyıldız
Funda Duru
Bir Instagram hesabının anatomisi: Billie Eilish
Funda Duru
Yasemin Candemir
Türkiye’de her 10 kişiden 9’unda D vitamini eksikliği var!
Yasemin Candemir
Gökçen Erdoğan
Sekste koku ne kadar önemli?
Gökçen Erdoğan
Bekir Saçar
Çölde safari yaptılar
Bekir Saçar
Elif Demirtaş Bilir
Sizin hiç babanız öldü mü?
Elif Demirtaş Bilir
Sercan Yaşar
Davet engel tanımaz...
Sercan Yaşar
İrem Haliloğlu
Aslan burcunda dolunay: Şimdi şans cesurlardan yana!
İrem Haliloğlu
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER 'Kurtlar Vadisi'nin Süleyman Çakır'ı 17'nci ölüm yıl dönümünde unutulmadı