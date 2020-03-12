Eski eşini mutlu olduğu gerekçesiyle öldürdü
İzmir’de 42 yıl evli kalıp, 1.5 ay önce boşandığı 61 yaşındaki eşini boğazını keserek öldüren 66 yaşındaki Ercüment Akbaşoğlu cinayeti eski eşinin mutluluğunu hazmedemediği için işlediğini itiraf etti.
12 Mart 2020, Perşembe 07:43 Son Güncelleme:
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İzmir Tire’de 66 yaşındaki Ercüment Akbaşoğlu, 1.5 ay önce boşandığı 61 yaşındaki Melek Dağyel’in giyim mağazasında boğazını kesip kaçmıştı. Hastaneye kaldırılan Melek Dağyel hayatını kaybetmişti. Polis 42 yıl evli kaldığı eşini öldürüp kaçan Ercüment Akbaşoğlu’nu yakalayıp gözaltına almıştı.
Cezaevine gönderildi
Ercüment Akbaşoğlu’nun emniyetteki ifadesinde boşandıktan sonra kendisini mutsuz hissettiğini, eşinin mutlu olmasını hazmedemediği için cinayeti işlediğini söylediği belirtildi. Ercüment Akbaşoğlu tutuklanarak cezaevine gönderildi. 42 yıl evli kalan çiftin bir kızları var.
Yiğit SOYLU/DHA