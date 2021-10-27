Eski Facebook çalışanı anlattı: Instagram asla güvenli değil

Eski Facebook çalışanı Frances Haugen (37), sosyal medya devinin binlerce iç yazışmasını ve belgesini basına sızdırarak “Facebook’un önceliği nefret söylemi ve yalan haberle mücadele değil kâr etmek” demişti. İngiltere Parlamentosu’nda sosyal medya ile ilgili düzenlemeler üzerine çalışan komiteye dün görüşlerini açıklayan Frances Haugen “Facebook’un yaptığı araştırma, kendilerine ait Instagram’ın 14 yaşın altındaki çocuklar için asla güvenli olmadığını ortaya çıkardı. Fakat Facebook, kârını düşürmemek için bu konu ile ilgili hiçbir şey yapmadı” dedi.

Frances Haugen, İngiltere Parlamentosu’nda konuştu.