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Eski Iğdır belediye başkanı Murat Yikit, gözaltına alındı

Eski Iğdır belediye başkanı Murat Yikit, terör örgütü PKK soruşturması kapsamında gözaltına alındı

08 Mayıs 2019, Çarşamba 10:41
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Eski Iğdır belediye başkanı Murat Yikit, gözaltına alındı

Alınan bilgiye göre, Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 2014-2019 yılları arasında Iğdır’da belediye başkanlığı görevini yürüten BDP’li Murat Yikit’in yakalanması için çalışma başlatıldı.

Yikit, jandarma ekiplerinin kentteki bir adrese düzenlediği operasyonla gözaltına alındı. Sağlık kontrolünün ardından jandarma komutanlığına götürülen Yikit’in sorgusu sürüyor.

AA

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