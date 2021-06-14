Eski ile yeninin dansı

Sevgili Posta okuyucuları hepinize mutlu Pazar’lar diliyorum. Bu hafta yılın en önemli haftalarından birine giriş yapıyoruz. Astrolojide ağır hareket eden gezegenlerin burç geçişlerine ve diğer gezegenlerle yaptığı açılara çok önem veririz.

Bu kombinasyonlar özellikle toplumsal yaşantılar, alışkanlıklar ve olaylar için bizlere önemli farkındalık ve öngörü sağlarlar...

Gezegenlerin hareketleri yavaş olsa da, etkileri toplumda oldukça dönüştürücü ve kalıcı olaylara sebebiyet verir.

Bu hafta, ağır hareket eden iki gezegenimiz Satürn ve Uranüs 15 Haziran Salı günü kare açısını kesinleştirecek ve yılın önemli olaylarına zemin hazırlayacak.

Bu açı 2021 yılında üç kez tekrarlıyor. İlk açıyı 17 Şubat’ta yaşadık.

İkinci açı ise 15 Haziran tarihinde yaşanacak. Üçüncü ve son açı ise 24 Aralık tarihinde yaşanmak üzere bizi bekliyor olacak. Bu üç tekrarlayan açı, adeta dünya üzerinde bir filmin, giriş, gelişme ve sonuç sahnelerine benzer nitelikte olaylara sebebiyet verecek.

SATÜRN & URANÜS AÇISININ ETKİLERİ NELER OLACAK?

Satürn; düzeni, otoriteyi, kalıcılığı ve eskiyi anlatır. Uranüs ise yeniliği, teknolojiyi, devrimleri ve ani gelişen, beklenmedik olayları sembolize eder. Bu hafta iki gezegenin birbiri ile yapacağı stresli açılar, bizlere beklenmeyeni bekleyin diyor.

Ekonomik olarak baktığımızda piyasalarda ani iniş-çıkış potansiyellerini barındırıyor.

Beklenmeyen ekonomik kararların alınma olasılığı ise çok güçlü. Özellikle döviz ve dijital para konularında ani manipülasyonlara tanık olabiliriz.

Siyasi açıdan ani beklenmedik toplumsal hareketlere, hak, adalet özgürlük arayışlarına, çeşitli reformlara sebebiyet verebilir. Geçmişte benzer kombinasyonlarda hükümetlerin devrildiğini veya hükümetlere karşı askeri müdahalelerin gerçekleştiğini gözlemliyoruz. (Yakın tarih örneği: 17 Şubat 2021 Satürn Uranüs karesi etkisi ile Ermenistan hükümetine darbe girişimi ve Myanmar’da ordunun yönetime el koyması gibi etkiler yarattı) Uranüs Kova burcunda isyanlarla bağdaştırılır. Satürn otorite demektir. Dolasıyla bu keskin açı, otoriteye ve kanunlara karşı oluşabilecek çeşitli stresleri ifade ediyor.

Teknoloji ve uzayla ilgili yeni girişim haberlerine ve keşiflere tanık olabiliriz.

Kullandığımız bazı teknoloji programları ve sosyal medya hesaplarında yeni kurallar, sistemlerinde köklü değişiklikler ve blokajlar meydana gelebilir.

Uranüs devreye girdiğinde hem bireysel yaşantılarımızda, hem de dünya üzerinde deprem etkisi yaratabiliyor. Dolasıyla bu hafta doğal afet risklerinin fazla olduğunu söyleyebiliriz. Deprem, havayolları kazaları, volkanik patlamalar, maden kazaları gibi riskler taşımakta.

Bireysel hayatlarımızda bu açının etkisi ise kesinlikle hayatımızda şimdiye kadar tanımladığımız öncelikler listemizi yeniden tanımlamamıza sebep olacak. Hayat felsefimizde güçlü değişiklikler yaratarak, önceliklerimizi, alışkanlıklarımızı, inandığımız değerlerimizi değiştirecek. Stresli açılar her zaman ilk etapta zorlayıcı olsa da en güzel dönüştürücü etkileri ve kalıcı farkındalıkları da beraberinde getirir.

‘‘Değişime en direndiğiniz şeyler, değiştirmeye en çok ihtiyacınız olan şeylerdir.’’ (Lousie Hay)

Belki de bu dönem artık hayatımızda değiştirmemiz gereken rutinleri değiştirmek için en güzel dönemdir.

Genel itibari ile dünya üzerinde alışkanlıklarımızın ve bildiklerimizin dışında yeni bir düzene hazırlanıyoruz. Bildiklerimizin çok ötesinde ki bilinmeyene doğru çıktığımız bu yolculukta, önce bildiğimiz ve inandığımız değerlerimiz, alışkanlıklarımız yıkılacak.

Bu iki gezegen açısı bizlere, bir süre daha eski ile yeninin dansını izlettirecek ve bizi gelecek güzel günlere adapte edecek.

Hepimizin hayatına güzellikler getirsin.