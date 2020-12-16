Bilim & Teknoloji Eski iPhone modelleri için iOS 12.5 güncellemesi kullanıcılara sunuldu

Eski iPhone modelleri için iOS 12.5 güncellemesi kullanıcılara sunuldu

Bilim & Teknoloji

Eski iPhone modelleri için iOS 12.5 güncellemesi kullanıcılara sunuldu

Apple, eski iPhone modelleri için iOS 12.5 güncellemesini kullanıcılara sundu. Güncellemeyle beraber COVID-19 mazuriyet bildirimi özelliği de kullanıma sunuldu.

16 Aralık 2020, Çarşamba 11:12 Son Güncelleme:
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Apple, iOS 14'ü desteklemeyen iPhone 6 gibi popüler modelleri için, yeni bir yazılım güncellemesi yayınladı. Güncellemeyle COVID-19 maruziyet bildirimi kapsamına alan şirket, bazı güvenlik iyileştirmelerini de bu sürümle birlikte kullanıcılara sundu.

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COVID-19 mazuriyet bildirimi özelliğiyle salgının kontrol altına alınmasına yardımcı olan Apple, koronavirüse yakalanan bir kişi ile temas edilmesi durumunda kullanıcıları Bluetooth teknolojisi yardımıyla uyarıyor. Böylelikle kullanıcıların koronavirüse yakalanan kişiyle arasındaki sosyal mesafenin korunması sağlanıyor.

iOS 12.5 güncellemesini alan modeller arasında iPhone 5s, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPad Air, iPad mini 2, iPad Mini 3 ve iPod Touch 6. nesil yer alıyor.


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