Apple, iOS 14'ü desteklemeyen iPhone 6 gibi popüler modelleri için, yeni bir yazılım güncellemesi yayınladı. Güncellemeyle COVID-19 maruziyet bildirimi kapsamına alan şirket, bazı güvenlik iyileştirmelerini de bu sürümle birlikte kullanıcılara sundu.

COVID-19 mazuriyet bildirimi özelliğiyle salgının kontrol altına alınmasına yardımcı olan Apple, koronavirüse yakalanan bir kişi ile temas edilmesi durumunda kullanıcıları Bluetooth teknolojisi yardımıyla uyarıyor. Böylelikle kullanıcıların koronavirüse yakalanan kişiyle arasındaki sosyal mesafenin korunması sağlanıyor.

iOS 12.5 güncellemesini alan modeller arasında iPhone 5s, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPad Air, iPad mini 2, iPad Mini 3 ve iPod Touch 6. nesil yer alıyor.





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