Eski İstihbarat Daire Başkanı Uzun tahliye edildi

Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Uzun, avukatları ve yakınları katıldı.

Duruşmayı izleyenler arasında eski Emniyet Müdürü Hanefi Avcı da yer aldı.

Sanık, avukatları ve tanık beyanlarının ardından ara karar yönelik mütalaasını sunması için söz verilen savcı, Uzun'un tutukluluk halinin devam etmesini talep etti. Ardından ara kararını açıklayan mahkeme, adli kontrol şartıyla Sabri Uzun'un tahliyesine hükmetti.

ANKARA (AA)