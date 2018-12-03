Eski kocasının sevgilisini çocuklarının gözü önünde öldürdü

25 Kasım günü gerçekleşen olayda eski eş Chelsea Watrous Cook, eski kocası Travis Cook'un 26 yaşındaki kız arkadaşı Lisa Vilate Williams'ı, 3 yaşındaki ikiz çocuklarının gözü önünde silahla vurdu.

Olayın ardından hastaneye kaldırılan Lisa yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. 32 yaşındaki eski eş Chelsea Watrous Cook ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Geçtiğimiz ocak ayında eşi Travis'ten boşanan Chelsea hakkında bazı detaylar da ortaya çıktı. Eski eşin, Travis ve Lisa'yı haziran ayından bu yana tehdit ettiği ve sürekli olarak telefonla arayıp hakaretler yağdırdığı bilgilerine ulaşıldı.

Kızının ölüm haberini alan acılı anne Tawny Williams, sosyal medya hesabından duygu dolu sözler paylaştı ve kızının ölümü ile değil nasıl yaşadığı ile anılmasını istedi.